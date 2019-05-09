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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق جاستين بيبر وإيد شيران أغنيتهما I Don’t Care والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من عشاق الموسيقى والغناء إطلالة نجم البوب الشهير جاستين بيبر والنجم الانجليزى إيد شيران إطلاق أغنيتهما السينجل الجديدة، وكشف موقع " بيلبورد " الشهير أن أغنية جاستين بيبر وإيد شيران اسمها " I Don’t Care " ومن المقرر أن يتم إطلاقها رسميا يوم الجمعة المقبل 10 مايو، وهو الخبر الذى أثار حماس قطاع كبير من عشاق ومحبى النجمين.
وقد نشر إيد شيران على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة كتب عليها اسم " إيد شيران وجاستين بيبر " إضافة إلى اسم الاغنية " I Don’t Care ".
i dont care
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