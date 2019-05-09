بالعباءة.. حنان مطاوع أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت حنان في الصور بإطلالة جديدة، مرتدية عباءة طويلة، ونالت الصور لإعجاب متابعيها.

وتشارك حنان في مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يعرض حاليا علي شاشة "cbc".

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