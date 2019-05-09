آيتن عامر تبكي على الهواء.. وتُؤكّد: هذا سبب خلافي مع ريهام سعيد -فيديو

لم تتمكّن الفنانة المصرية آيتن عامر من التحكم بدموعها خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، أثناء ذكرها أصعب موقف تعرّضت له خلال تصويرها لأحد الأفلام، وهو عدم استطاعتها الذهاب لابنتها المريضة وإنهارت آيتن من البكاء، موضحةً أنها تلقّت مكالمةً من والدتها تخبرها بأن درجة حرارة إبنتها مرتفعة للغاية ولا تستجيب للأدوية الخافضة للحرارة، مشيرةً إلى أنها لم تتمكّن من مغادرة مكان عملها لأنه في هذا اليوم كان من المفترض تصوير الدعاية للفيلم، وهو ما يعني أن أي تأجيل سيؤدي إلى خسائر فادحة للإنتاج.

وأوضحت أن هذا اليوم كان من أصعب الأيام في حياتها لأنها اضطرت الانتظار 3 ساعات لكي يتم التصوير، ولم يُقدّر أحد الظرف الخاص بها وحدث تباطؤ من قبل فريق العمل، وهو ما جعلها تغادر المكان للذهاب إلى ابنتها وقالت: “شغلنا ما يعرفش الرحمة، إحنا ممكن حد يموت عندنا وما نعرفش نفركش إحترامًا للميت.

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وكشفت آيتن عن سبب خلافها مع الإعلامية المصرية ريهام سعيد، موضحةً أن السبب الأساسي هو المقلب الذي نفذته فيها الأخيرة من خلال برنامج المقالب الذي كانت تُقدّمه في موسم رمضاني سابق، وهو ما جعلها تفقد أعصابها من شدة الضغط الذي تعرّضت له دون علمها بأنه مقلب” وعلّقت: “اتضايقت منها لأنها ضغطت عليا جامد وأنا طول الوقت كنت ماسكة نفسي وعاملة مش فارق معايا ومجاش في دماغي خالص إنه مقلب ومتوقعتش إن هما يعملوا فيا كده.. ده كان أول مقلب يتعمل فيا”، وأيضا صرحت عن رأيها في تمثيل ريهام سعيد، قالت: “هي كممثلة كويسة بس محتاجة تشتغل على نفسها.. يعني تدخل ورش تمثيل وتشتغل على اللهجة اكتر.. ويعجبني فيها إنها من الناس اللي مابتهتمش إنها تطلع حلوة ودي حاجة بحترمها فيها”.

وسبق أن ردّت الفنانة المصرية آيتن عامر على منتقديها بعد حلقتها الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تركّزت على حملتها لإستعادة الرشاقة وتخفيض الوزن، وتفاصيل تحدي “التخسيس” الذي أعلنت عنه عقب ولادة طفلها الثاني، ونشرت عامر البالغة من العمر 31 عامًا على “إنستغرام” منشور طويل ترد من خلاله على الإستخفاف من معاناتها مع السمنة، وتحدّثت عن مشاركة متابعيها بالجدول الأسبوعي للتغذية، إذْ قالت: “أيوه في مشاكل أهم وأعمق من المشكلة بتاعتي اللى تناولتها النهاردة الأستاذة منى الشاذلي، ولكن خلينا نشوفها بشكل تاني، ليه منقولش إن تجربتي دي ممكن تبقى حافز لناس كتير نفسها تخس وظروفها المعنوية أو المادية مش مساعداها خصوصًا إن الدكتور وافق إنه ينزل الأنظمة الغذائية كاملة دون أي مقابل”.