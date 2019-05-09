بدأت الحلقة ٥ من مسلسل شقة فيصل بإتفاق والد ميزو وزوجته وأختها سكر بأنه سيعيش معهم في شقة والده فيصل، ولكن بشروطهم الخاصة، لأنه لا يجوز أن يعيش مع سكر في منزل واحد وفي نفس الوقت الشقة من حقه لأنها تخص والده، ويبدوا انه في البداية سيعاني ميزو كثيرًا من زوجة ابيه واختها سكر في معاملتهم الجافة له، ويطلب منه والده أن يصرف عليه لأنه مدمن كحولات ولايقدر على مصاريفها، وضايق هذا الطلب ميزو كثيرًا فلم يتوقع أن والده سيطلب منه ثمن اقامته بالمنزل.
يذهب زغللة اخو ميزو الى والد خطيبة ميزو السابقة، ليخبره لماذا ترك اخيه ابنته ، خاصة وانه يريد ان يطردهما من الشقة بعد فسخ ميزو خطبة ابنته، وهنا انتهز زغللة الفرصة وذهب لوالد الفتاه واخبره ان ميزو ترك ابنته
يبحث ميزو على شغل لكي يصرف من خلاله على نفسه وأباه، ودار كثيرًا ولكنه لم يلاقي عمل مناسب له، وبعد عناء طويل يرجع ميزو الى المنزل وأثناء سيره بالشارع يرى أخت زوجة ابيه " سكر" تتعرض للسرقة من قبل شباب على الدراجة البخارية، وهنا يعترض طريقهم ميزو ويحبط مخططهم للسرقه، وانتهت الحلقة على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر تتعرض للسرقة في "شقة فيصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.