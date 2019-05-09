آيتن عامر تتعرض للسرقة في "شقة فيصل"

بدأت الحلقة ٥ من مسلسل شقة فيصل بإتفاق والد ميزو وزوجته وأختها سكر بأنه سيعيش معهم في شقة والده فيصل، ولكن بشروطهم الخاصة، لأنه لا يجوز أن يعيش مع سكر في منزل واحد وفي نفس الوقت الشقة من حقه لأنها تخص والده، ويبدوا انه في البداية سيعاني ميزو كثيرًا من زوجة ابيه واختها سكر في معاملتهم الجافة له، ويطلب منه والده أن يصرف عليه لأنه مدمن كحولات ولا

يقدر على مصاريفها، وضايق هذا الطلب ميزو كثيرًا فلم يتوقع أن والده سيطلب منه ثمن اقامته بالمنزل.

يذهب زغللة اخو ميزو الى والد خطيبة ميزو السابقة، ليخبره لماذا ترك اخيه ابنته ، خاصة وانه يريد ان يطردهما من الشقة بعد فسخ ميزو خطبة ابنته، وهنا انتهز زغللة الفرصة وذهب لوالد الفتاه واخبره ان ميزو ترك ابنته

بعد فعل الخطيئة معها، وانه مستعد للجواز منها والتستر عليها، ولما سمع الأب ذلك الكلام انهار وأصيب بشلل، وهنا يغدر زغللة بأخيه ميزو للمرة المليون، فقد لطخ سمعته بالكذب في سبيل مصلحته الشخصية .يبحث ميزو على شغل لكي يصرف من خلاله على نفسه وأباه، ودار كثيرًا ولكنه لم يلاقي عمل مناسب له، وبعد عناء طويل يرجع ميزو الى المنزل وأثناء سيره بالشارع يرى أخت زوجة ابيه " سكر" تتعرض للسرقة من قبل شباب على الدراجة البخارية، وهنا يعترض طريقهم ميزو ويحبط مخططهم للسرقه، وانتهت الحلقة على ذلك.