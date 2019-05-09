كوب “صراع العروش” يدر 2.3 مليار دولار على ستاربكس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 مايو 2019 04:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حققت شركة ستاربكس، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، مكاسب خيالية في أيام معدودة بفضل ظهور كوب من قهوتها “بالخطأ” في أحد مشاهد مسلسل “صراع العروش” (غيم أوف ثرونز).

وتحدثت الرئيسة التنفيذية المختصة بالتسويق لدى الشركة ستاسي جونز عن مكاسب تقدر بـ”المليارات” بعد هذه الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

والثلاثاء تم إعادة المونتاج للحلقة التي ظهر بها الكوب، حيث تم حذفه من المشهد تماما. وانتشرت صور الكوب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من عرض الحلقة الأحدث.

وذكر موقع “سي إن بي سي” الأميركي أن ستاربكس حققت مكاسب تقدر بـ2.3 مليار دولار، وذلك بعد عرض الحلقة الأحدث من المسلسل، الأحد الماضي، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية المختصة بالتسويق لدى الشركة ستاسي جونز.

ومسلسل “صراع العروش” عمل خيالي تدور أحداثه في عصور وسطى، لكن الحلقة الأحدث من المسلسل كان بها لمسة معاصرة عندما ظهر كوب من قهوة “ستاربكس” بطريق الخطأ في مملكة “ويستروس” الأسطورية.

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وشوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة “وينترفيل”، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارغارين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير، التي حملت عنوان “آخر أفراد أسرة ستارك” (ذا لاست أوف ذا ستاركس).

وذكرت وكالة “رويترز” أن بيرني كولفيلد، وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة “إتش بي أو”، قدمت اعتذارا لمحبي المسلسل.

وقالت في مقابلة مع إذاعة “واي إن واي سي” في نيويورك، الاثنين: “لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة”.

وتابعت مازحة: “نحن آسفون. ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة ستاربكس”.

المصدر: سكاي نيوز