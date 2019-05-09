كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام سليم يساوم سليم الأنصاري على التعاون معه مقابل مصل إنقاذ ابنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كلبش3، والذى يعرض على شاشة on e فى الماراثون الرمضانى أحداثاً ساخنة.

كتشف سليم الأنصارى- أمير كرارة، أن أكرم صفوان رجل الأعمال – هشام سليم وراء إصابة مالك – نجل سليم الأنصارى بفيروس من نوع نادر فى العالم، وهو الشخص الوحيد الذى يستطيع إنقاذه ، حيث عجز الأطباء بعد عدة محاولات.

وخلا تصاعد الأحداث، تقابل سليم الأنصارى مع أكرم صفوان فى المستشفى، حسب المكالمة الشهيرة من أكرم صفوان فى الحلقة الثانية التى عرضت أمس، ليبدأ الأخير فى مساوامة الأنصارى على التعاون معه، وذلك فى مقابل "مصل" يتم حقنه فى جسد نجله فى المستشفى ليتعافى من الفيروس، الذى دسه المهرجين فى الرحلة المدرسية للطفل فى نهاية الحلقة الثانية أمس.

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وفى مشهد مؤثر للغاية، وعند عجز الأطباء على تعافى "مالك"، قرر سليم الأنصارى أن يضحى من أجل إنقاذ حياة نجله، وأعطاه المصل الذى أخذه من أكرم صفوان، ليحقنه مباشرة فى الدواء المعلق لمالك، حيث أنه مازال فى غرفة العناية المركزة، وبعد ساعات أبلغ فريق الأطباء المعالج سليم الأنصارى أن الخطورة بدأت تزول عن نجله مالك، وفى حالة تحسن .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.