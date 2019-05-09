كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل الحنين والغراميات أبرز أحداث الحلقة الثالثة من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" عدد من رسائل الحنين والغراميات بين المبتعثين الكويتين وأحبتهم، يخبرونهم فيها عن كواليس العيش في أم الدنيا، حيث أرسلت "نزهة" رسالة لوالدتها تتمنى وجودها معها لمشاهدة الترام، وأرسل "ناصر" مكتوب لوالده يحدثه عن أحواله، كما أرسل "فهد" مكتوب لوالد "ناصر" يخبره فيه عن خوفه على مستقبل ناصر وعدم تركيزه على الدراسة، كما أرسل "عدنان" رسالة غرامية ل"لولوة"، وانتهت أحداث الحلقة باكتشاف الضابط الذي يسكن فوق شقة المبتعثات مغشيًا عليه في حمام شقته.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.