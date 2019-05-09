شاهد.. هند البلوشي عن مقلب رامز جلال: “انا كنت مثلكم اقول مفبرك”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 03:56 صباحاً - أوضحت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن حقيقة مقالب رامز جلال مع الممثلين في لقاء لها في برنامج “سراي مع نورة” الذي يعرض على قناة aTV.
وقالت هند البلوشي: “أمانة أنا كنت مثلكم أقول لأ مفبرك ولا تقولون حكي فاضي وهذا كله تمثيل ويتعمدون يجيبون ممثلين صح عشان يمثلون الدور “، وأوضحت أنها وقعت في شباك مقالب رامز “رامز في الشلال “، حيث وجهت لها دعوة من فريق العمل، لتحل ضيفة على النسخة المعربة من أحد برامج المسابقات ذي الطابع الرياضي، حيث قالت :”أنا كنت أمثل وأصور أخر مشاهد مسلسل 25 دقيقة ..جاني إتصال من أستاذ محمد جمعة وقال لي تطلعي في برنامج مسابقات وعطاني التفاصيل وان شاء الله”.
وتابعت انها بعد ان انهت الاتصال قال لها عبدالله بوشهري انه يتوقع ان يكون هذا مقلب رامز جلال فعادت واتصلت بمحمد جمعة وسألته ان كان البرنامج لرامز جلال فنفى واكد انه برنامج مسابقات وسيكون في جزيرة بالي في اندونيسيا.
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