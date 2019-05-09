Archie Harrison اسم ابن الأمير هاري وميغان ماركل.. فما معناه؟

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 03:56 صباحاً - أعلن الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle عن اسم طفلهما الأول بعد نحو يومين ومن ولادته، حيث ظهرا مؤخراً في صورة جماعية تضم جدته لأمه دوريا راغلاند، بالإضافة للملكة إليزابيث جدة والده وزوجها الأمير فيليب.

وقد اختار دوق ودوقة ساسيكس اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن ويندسور Archie Harrison Mountbatten-Windsor، ليثيرا حالة من الدهشة بين معجبي العائلة المالكة بسبب اختيار تلك التركيبة الغريبة للاسم.. فما معناها؟

وقالت مجلة People إن اسم آرتشي هو تصغير لاسم آرتشيبولد، والذي يعني الصادق والجريء والشجاع، ولفتت إلى أن اختيار اسم تحبب كاسم أول للطفل يعبر عن اعتزاز والدته بثقافتها الأمريكية.

أما الاسم الثاني هاريسون، فهي تعني بالانجليزية Harry’s Son أي ابن هاري، وهي لفتة لطيفة تعبر عن اعتزاز الأمير هاري بمولوده الأول..بينما جاء الاسم الثالث أو اللقب “ماونتباتن ويندسور” نزولاً على التقليد البريطاني بمنح هذا اللقب لكل المولودين من نسل الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا.