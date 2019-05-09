هذه المبالغ التي تقاضاها ضحايا “رامز في الشلال”… وفيفي عبده غاضبة بسبب 25 الف جنيه!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 03:56 صباحاً - كشف موقع مصري عن المبالغ التي تقاضاها النجوم ضحايا برنامج “رامز في الشلال” مقابل عرض حلقاتهم.

وبحسب ما نقل موقع “فيتو” المصري عن مصدر فإن غالبية الذين شاركوا في البرنامج، لا سيما الفنانين كبار السن، كانوا على دراية كاملة بـ«طبيعة المقلب» حتى لا تكون هناك مفاجآت، هذا بجانب ارتفاع نسب الخطر والضغط النفسي في البرنامج.

وعن أجور الضيوف فقد حصل الفنان خالد الصاوي على 300 ألف جنيه من إدارة البرنامج مقابل موافقته على الظهور بإحدى حلقات رامز في الشلال، كما أنه كان على علم بتفاصيل المقلب نظرًا لحالته الصحية.

كما حصل الفنان أحمد رزق على 250 ألف جنيه مقابل الظهور بإحدى الحلقات، وكان أيضا على علم بأن البرنامج هو «مقلب رامز جلال» لكنه لم يكن على علم بتفاصيل المقلب وفقراته.

في حين حصلت الفنانة حلا شيحة على 300 ألف جنيه، ولم يتم كشف التفاصيل لها، خاصة وأنها تتعرض هذا العام لأول مرة لمثل هذه المقالب، كما أنها تعرضت لحالة من الانهيار أثناء تصوير البرنامج، واعترضت في البداية على عرض الحلقة حتى وافقت في النهاية.

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ومن بين ضحايا البرنامج الفنان محمد رجب الذي حصل على 150 ألف جنيه، وأحمد فهمي الذي لم يوافق على الظهور بالبرنامج إلا بعد الحصول على 350 ألف جنيه، وكذلك الفنان أكرم حسني الذي حصل على 200 ألف جنيه.

أما الفنانة فيفي عبده فافتعلت أزمة بعد انتهاء المقلب بسبب الأجر، حيث طلبت زيادة أجرها من 150 إلى 200 ألف نظرًا لصعوبة المقلب، لتحصل في النهاية على 175 ألف جنيه، وحصلت الفنانة شهيرة على 100 ألف جنيه، وكانت على علم بما سيحدث معها أيضا، لكنها لم تكن على دراية بالتفاصيل كاملة.

ويظهر السيناريست تامر حبيب أيضا ضمن حلقات البرنامج وحصل على 75 ألف جنيه، كما حصلت شيماء سيف على 150 ألف جنيه، أما غادة عبدالرازق فقد حصلت على 30 ألف دولار.

وكان الفنان أحمد فتحي على علم أيضا بالبرنامج، حيث إن الذي طالبه بالظهور في البرنامج رامز جلال نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما، وحصل على 200 ألف جنيه أجرا، في حين تراوح أجر ياسمين الخطيب ومصطفى حجاج وسلوي خطاب ورضا عبدالعال ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه، كما أنهم لم يكونوا على علم بالمقلب من الأساس.