أول ظهور لمولود الأمير هاري وميجان ماركل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس البريطاني، بمولودهما الأول يوم الاثنين 6 مايو.

وفي أول ظهور لهما مع المولود، أطلا الزوجان برفقة مولودهما في قلعة وندسور ، حيث تقيم الأسرة منذ الولادة التاريخية.

وقالت ميجان: إنه أمر رائع للغاية، لقد كان مجرد حلم لذلك كانت الأيام الماضية خاصة جدا، لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيدة حقًا.. لدي أفضل مزاج، إنه هادئ حقًا.

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يمثل المولود الأول لميجان ماركل، من الأمير البريطاني هاري حالة استثنائية، وذلك لأن ماركل تحمل الجنسية الأمريكية، ما يعني إمكانية ترشحة لرئاسة أمريكا.

وأفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أنه بالإضافة إلى جنسية والده الأمير هاري التي تنتقل إليه بشكل مباشر بعد الولادة، فالمولود يحتل الرتبة السابعة في لائحة الأمراء المرشحين لتولي العرش، كما أنه ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب “لوجستية” هي التي دعت إلى الإرجاء.