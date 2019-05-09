كاتي بيري ترتدي فستان على شكل ساندوتش هامبرجر فى حفل met gala

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أقيم مساء الأثنين 7 مايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، حفل met gala، والذى شهد حضور نجوم ونجمات هوليود، بالملابس الغريبة، وهو الحدث السنوى الذى يهدف إلى جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون.
وظهرت عدد من النجمات خلال الحفل، بملابس غريبة، وأيضا بعض الاطلالات غير المألوفة على السجادة الحمراء، وطرق دخولها المبتكرة.
وشهدت كواليس الحفل أيضا العديد من الملابس الأكثر غرابة والتى لم تظهر على السجادة الحمراء، ولعل أبرزها هو ما ارتدته كاتى بيرى، حيث ارتدت فستانا أخضر يشبه إلى حد كبير خضار “الخس”، لتدخل بعدها فى “ساندوتش هامبرجر”، وقد لاقت الصورة العديد من التعليقات الساخرة على “السوشيال ميديا”
وكان على رأس الحضور ليدى جاجا، والتى حضرت الحفل بـ 3 فساتين دفعة واحدة، قامت بتغيرهم فى وقت قليل.
كذلك حضرت النجمة العالمية سيلين ديون، والتى بدت بإطلالة عجيبة، من خلال فستان فضى وغطاء رأس من الريش، أثارت السخرية على “السوشيال ميديا”، كما حضر أيضا كل من شون مينديز، وجاريد ليتو الذى جاء ببدلة تشبه السترات الملكية، كما ظهر حاملا رأسه معه، و مايلي سايرس وليام هيمسورث و بينيدكت كامبرباتش، و جيمس تشارلز.
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