والدة بريتنى سبيرز تكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية والنفسية

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تعرضت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، خلال السنوات الأخيرة، لعده كبوات، حيث عانت كثيرا ودخلت المستشفى أكثر من مرة بسبب الإصابات المتكررة بالاكتئاب، وأمضت فى الفترة الأخيرة شهرا كاملا فى المستشفى، وخرجت قبل نحو شهرين.
وكشفت والدة نجمة البوب بريتنى سبيرز، لصحيفة ميرور البريطانية، عن الوضع النفسى والصحى لبريتنى سبيرز، حيث أكدت أن ابنتها تعانى وضعا صحيا صعبا وتحتاج إلى مساعدة.
وأشارت والدة النجمة العالمية إلى أن ابنتها تعانى بشدة، بعدما نال والدها جيمى سبيرز “الوصاية” عليها، وهو ما يسمح له بالإشراف على حياتها الشخصية والمالية، بعد مرورها بأزمة فى العام 2007، فى حين أكد المحامى أن مصلحة بريتنى تقتضى بأن تتولى الأم “الوصاية” على ابنتها، فى ظل وجود خلافات بين والدى بريتنى.
وكانت التقارير الصحية قد كشفت أن بريتنى قضت فى المستشفى شهرا كاملا للعلاج من ضائقة عاطفية شديدة، ثم خرجت بعد ذلك ولكن يقال إن المغنية مازالت تكافح الاكتئاب وقد رفعت أمها بعض الأوراق للمحكمة لطلب مساعدة ابنتها.
وقال مصدر لأحد المواقع الفنية، بريتنى تتخذ قرارات سيئة وهذه هى المشكلة، ويزعم الموقع أن والدة بريتنى تشعر بالقلق الشديد بعدما طلبت عقد جلسة فى أسرع وقت ممكن.
والجدير بالذكر أن المحكمة قد أصدرت قرار بجعل جيمى سبيرز والد النجمة العالمية وصيا على أملاكها فى عام 2008، حيث اعتبرت المحكمة النجمة غير صالحة لرعاية شئونها الخاصة بعد سلسلة من الانهيارات.
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