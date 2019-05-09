ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتكشف عن وجهها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ريهام أيمن بعيد ميلاد ابنتها ليليا الثاني، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام نشرت صورة لها مع ابنتها، وكشفت عن وجهها بشكل واضح للمرة الأولى، حيث كانت تتعمد إخفاء ملامحها عن الجمهور، ووجهت لها رسالة قالت فيها: «ابنتي الصغيرة التي اكملت عامها الثاني انت جعلتيني سعيدة وفخورة، أدخلت الفرحة والإشراق لحياتنا كل يوم منذ ولادتك».

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الفنانة المصرية أضافت: «أنت كل شيء حلمت بأن أمتلكه وأكثر شيء مميز جدا وأفضل أخت لرمزي عيد ميلاد سعيد لك نحن نحبك».

جمهور الفنانة ريهام أيمن هنأها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الصغيرة، ولاحظ جمالها في الصورة وجاءت التعليقات لتؤكد على الشبه بينهما في الملامح.

يُذكر أن شريف رمزي تزوج من ريهام أيمن عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما في كواليس مسلسل «العراف»، وهي الزوجة الثانية في حياة شريف، الذي سبق وتزوج من منة ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، والتي انفصل عنها عام 2011.

ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل في الفترة الماضية لانشغالها بتربية أولادها، بينما شاركت في مسلسل «نصيبي وقسمتك».