أمير كرارة: قدمت البرامج من أجل المال.. وهذا الفنان رفض بطولة «كلبش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صعوبات كثيرة مر بها الفنان المصري أمير كرارة طول أعوام قبل أن يحقق النجاح الكبير والمكانة العالية التي وصل إليها.

أمير قال إنه في بداية حياته كان يذهب إلى البرامج ويجلس بين المشاهدين ويصفق من أجل أن يحصل على المال في النهاية، وهذا كان الهدف الأساسي له.

الفنان المصري اعترف انه قدم عدد من البرامج والأعمال بهدف الربح فقط، مشيرا إلى أن برنامج «ستار ميكر»، هو الذي صنع نجوميته الحقيقية وجعله يصل للناس.

أمير كرارة أكد أنه ندم على تقديم مسلسل «الطبال»، وذلك لأنه يشبه مسلسل «حواري بوخاريست»، وعندما تم عرضه لم يحقق أي نجاح، وسبب له ذلك اكتئاب شديد.

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بطل «كلبش»، قال إنه ظل جالسا في بيته، وعندما كان يتحدث إلى أي منتج كان يتهرب منه، وفكر في الهجرة خارج مصر، حتى عرض عليه بعد ذلك مسلسل «كلبش».

أمير كرارة فجر مفاجأة عندما قال إن المسلسل تم عرضه على الفنان حسن الرداد ولكنه رفض تقديمه، وظل المؤلف محتفظا به لسنوات، ثم عرضه عليه، ووافق، وكان يتوقع فشله، ولكنه فوجئ بنجاح كبير جدا.

كرارة قال إن فيلمي «هروب إضطراري»، وفيلم «حرب كرموز» أهم أفلام في السينما حاليا، وأنه بالفعل استطاع أن يتفوق على الفنان محمد رمضان.

أمير لم يجد حرجا من الاعتراف خلال تواجده ببرنامج «عايشة شو»، بأنه تمنى أن يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق»، وعبر عن إعجابه الشديد بالعمل وبكل صناعه وأبطاله، ومخرجه طارق العريان.

مسلسل «كلبش» يعرض الجزء الثالث منه في شهر رمضان، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول والثاني نجاحا كبيرا، ويشارك ببطولته هشام سليم وهيدي كرم.