أيتن عامر: علا غانم صفعتني مرتين.. وريهام سعيد لا تجيد التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية أيتن عامر قلبها وكشفت عن المزيد من الأسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزملائها.

أيتن عامر تحدثت عن علاقتها بالإعلامية ريهام سعيد، وقالت إنها لم تتوقع الطريقة التي عاملتها بها أثناء مشاركتها في مقلب «من غير زعل»، والذي مر عليه 6 سنوات.

الفنان المصرية قالت رايها في تمثيل ريهام سعيد موضحة: « شاهدت ريهام سعيد في أحد اعمالها وهي ممثلة جيدة، ولكن تحتاج لتطوير نفسها بشكل كبير، وتستعين بورش التمثيل».

أيتن أضافت: « ما يعجبني في ريهام سعيد هو إنها لا تهتم بمظهرها أمام الجمهور أثناء التمثيل، فهي ابتعدت تماما عن وضع المكياج اثناء تقديمها لدور فتاة صعيدية، ولكن كأداء فهي تظل مذيعة ولم تدرس التمثيل وخبرتها قليلة».

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الفنانة المصرية تحدثت أيضا عن خلافها مع الفنانة قمر، وقالت إن الأخيرة ضربتها وتعاملت معها بشكل لا يليق أثناء تصوير فيلم «حصل خير»، حيث كان هناك جملة لا تحفظها، وطلب منها المنتج أحمد السبكي أن تحفظها لها، فقامت بضربها على كتفها، وكانت ستترك الفيلم لولا أن أيتن تدخلت لاستكمال العمل.

أيتن عامر تحدثت أيضا عن الخلاف الذي وقع بينها وبين الفنانة علا غانم أثناء تصوير مسلسل «الزوجة الثانية»، وقالت إن علا غانم لم تلتزم بأوامر المخرج وصفعتها في أحد المشاهد مرتين، وكان هذا صدمة شديدة بالنسبة لها.

الفنانة الشابة أشارت إلى أنها ترى أن علا لم تجيد تقديم شخصية «حفيظة» في المسلسل، والذي سبق وقدمته الفنانة سناء جميل، واهتمت بماكياجها والظهور بشكل حلو أمام الجمهور أكثر من اهتمامها بالدور.

أيتن عامر قالت، في تصريحات مع بسمة وهبة ببرنامج «شيخ الحارة»، لو زوجها خيرها بين المنزل والزواج وبين العمل ستختار التمثيل، وأنه بذلك سيكون يجردها من شخصيتها وكيانها.