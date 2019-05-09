زوج حنان مطاوع يكشف سبب عدم حضوره المهرجانات معها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن بداية دخولها المجال الفني، مؤكدة أن بدايتها كانت من خلال الأفلام الروائية القصيرة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «سيرة الحب»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عر فضائية «ten»، إنها لم ترغب في إقحام نفسها في عالم الفن مثلما يفعل أبناء النجوم، ولذلك تدربت كثيرًا حتى تعرفت على المخرج الكبير داود عبدالسيد ورشحها لورشة إعداد ممثل.

وتابعت: في الورشة دي كان معايا نجوم كتير، زي منة شلبي وأحمد الفيشاوي، وأول حاجة عملتها ظهرت للجمهور كان “حديث الصباح والمساء”.

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وخلال الحلقة عبر المخرج أمير اليماني، زوج الفنانة حنان مطاوع عن سعادته الكبيرة وفخره بنجاحها وتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكشف في مداخلة هاتفية للبرنامج سر عدم ظهوره معها في المهرجانات قائلًا: «جينا من شهر العسل على المهرجان، ومصر كلها كلمتني بعد ما نشرت صورنا في شهر العسل».

وأضاف: «في صورة اتصورتها ومراتي على المسرح، وببصلها، بعدها قلت أنا مش هاجي معاكي مكان تاني».

وقالت حنان: «هو كان قاعد بيشوفني وأنا بتكرم، الناس كتبت وقالت اتجوزي اللي يبصلك البصة دي، وأنا انبسطت أن في بنات عندهم أمل، وأمير اتخض».