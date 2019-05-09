خطأ وقع فيه مؤلف أغنية أنغام الجديدة «حدوتة مرة».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن خطأ وقع فيه في أغنية «حدوتة مرة»، التي تغنيها الفنانة المصرية أنغام، كتتر لمسلسل «حدوتة مرة»، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

أيمن بهجت قمر، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “توضيح في تتر أنغام مسلسل حدوتة مرة عشان حصل لخبطة بسبب ضيق الوقت وتقصير مني في المراجعه: وجراح كتير تدبل تموت إلا جراح البداية.. مش أحلام كتير تدبل تموت”.

أغنية “حدوتة مرة” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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وكانت غادة عبدالرازق، قد أكدت أن أنغام غنت تتر مسلسلها “حدوتة مرة” دون أن تحصل على أي أجر، وأنها قامت بهذه الخطوة كهدية منها.

كما حرصت غادة عبدالرازق، أن تشكر أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، على تعاونهما معها في مسلسلها “حدوتة مرة”، حيث قام الأخير بعمل الموسيقى التصويرية إلى جانب توزيع أغنية التتر

يذكر أن مسلسل “حدوتة مرة”، من بطولة غادة عبدالرازق، ومجدي كامل، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد، في أولى تجاربها الإخراجية.

تؤدي غادة عبدالرازق دورًا جديدًا عنها في رمضان 2019، حيث تؤدي دور فلاحة عانت في طفولتها بشدة وتواصل رحلتها في الحياة.