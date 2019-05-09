تعرف على المرض الذي أبعد الفنان مصطفى هريدي عن الأضواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل، ظهر الفنان المصري مصطفى هريدي مع الفنان تامر حسني في إعلانه الدعائي لصالح إحدى شركات الاتصال.

تامر شارك جمهوره بمقطع فيديو من الإعلان الدعائي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كاشفا عن سر غياب مصطفى هريدي طوال السنوات الماضية.

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الفنان المصري كشف أن هريدي، والذي كان قد شاركه التمثيل في فيلم “عمر وسلمى”، أصيب بمرض الاكتئاب وسافر خارج البلاد لسنوات قبل عودته مرة أخرى.

تامر كتب: “أكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من أجمل شخصيات فيلم عمر وسلمى الحقيقة إنه اكتئب و سافر فجأه بس دلوقتي رجع يمثل و بقوه حبيبي يا درش نورت مكانك”.

يذكر أن أول من اكتشف الفنان مصطفى هريدي، المطرب هشام عباس، في الكليب الخاص بأغنيته “أمي الحبيبة”، وكان فيلم “التجربة الدانماركية” أول فيلم سينمائي يشارك فيه هريدي ثم فيلم “السفارة في العمارة” وفيلم “مرجان احمد مرجان” والذي زاد من شهرة مصطفي هريدي، ثم فيلم “عمر وسلمى”، و”مجنون أميرة”، كما شارك في مسرحية “بودي جارد” لمدة 5 سنوات.