وفاة والدة ياسمين صبرى في «حكايتى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتوالى أحداث مسلسل “حكايتى”، للنجمة المصرية ياسمين صبرى، والتي تلقت خبر إصابة والدتها صوفيا”، سارة التونسى، بسرطان على المخ بصدمة كبيرة، فى بداية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “حكايتى” الذى يتم عرضه على قنوات cbc، one، dmc، وتطلب داليدا من والدها مساعدة والدتها فى إجراء العملية فى فرنسا ولكن سليم يخبرها أنه غير مستعد لعدم وجود سيوله لده ويوعدها أنه سيحاول.

تسمع داليديا زوجة والدها وابنها “حسام” – إسلام جمال وهما يتفقان على صوفيا للاستيلاء على أى شىء تمتلكه وتخبر والدها بما سمعته وتدخل فى مشادة مع حسام، وتطلب من “أدهم”- أحمد حاتم التدخل واقناع والدها بتوفير أموال العملية وبالفعل يطلب من والده سليمان دفع أموال العملية لعمه سليم ولكن سليمان يرفض تماماً.

Advertisements

يعلم حسام أن داليدا تقابل أدهم ويصفعها على وجهها ويتدخل والدهما وتخبره أنها تحب أدهم وأنه سيتزوجها ليرفض والدها بسبب خلافاته مع والده وايضا مقابلته فى السر، ونفس الأمر يرفض سليمان زواج ابنه ادهم من داليدا، ويمنع حسام اخته من استكمال دراستها وبعثر كل أوراق دراستها وعندما اشتكت لوالدها وافق على ما فعله حسام.

ويطلب “نادر” - أحمد جمال سعيد يطلب من والده “سعد” – الزواج من داليدا ويوافق ويوعده أنه سيحقق له طلبه، ويعرض سليم عرض الزواج عليها ويجبر سليم داليدا على الزاوج من نادر، أما سليمان فيهدد شقيقه سليم بأنه اذا لم يدفع الشيكات او يتنازل عن نسبته فى المصنع والارض سيكون بينهما المحكمة، وتتدهور الحالة الصحية لصوفيا قبل وفاتها تنصح داليدا بالهروب من الخان والابتعاد عن عائلتها وبعدها تموت صوفيا.

ويشارك في بطولة مسلسل “حكايتى”، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس.