هاني رمزي لـ"العين الإخبارية": لا أخشى منافسة رامز جلال.. وبرنامجي غير مفبرك

يُراهن الممثل المصري هاني رمزي على برنامج "هاني في الألغام" خلال الموسم الرمضاني الجاري، كمحاولة لتعويض غيابه عن الدراما التلفزيونيّة، مؤكداً عدم خشيته من منافسة الممثل المصري رامز جلال الذي يُقدِّم أحد أشهر برامج المقالب.

وحول التحضير للبرنامج قال رمزي لـ"العين الإخبارية": "الفكرة عُرِضت عليّ منذ 3 سنوات وتمَّ تأجيلها لصعوبة تنفيذها، واستغرق التحضير لها شهرين وتمَّ تصوير 32 حلقة خلال شهر كامل".

وعن التفجيرات في البرنامج، أوضح رمزي أنَّها حقيقية؛ وهو ما عرَّض فريق العمل لمخاطر كثيرة، إذ جرى التصوير في منطقة العلمين الصحراوية.

ونفى رمزي أن يكون برنامجه مفبركاً، مؤكداً أنَّ ضيوفه لا يعلمون شيئاً عن المقلب، موضحاً "من المستحيل أن يعرف النجم أنَّه سيمر في أرض بها ألغام ويوافق على التصوير".

Advertisements





وأضاف: "الحمد لله لم أخسر صديقاً بسبب البرنامج لأنني أتعامل بأمانة شديدة، فعندما يطلب صديق عدم إذاعة الحلقة الخاصة به ألتزم بوعدي معه وأستبعد الحلقة من العرض ولذا سجّلت 32 حلقة تفادياً لهذا الموقف".

وبشأن المنافسة مع برنامج رامز جلال، قال: "رامز جلال شاطر جداً وموهوب ولكني لا أخشى المنافسة أو المقارنة، فأنا أجتهد وأبذل كل ما في وسعي لإسعاد الناس وأتلقى ردود فعل طيبة من الجمهور العربي".

وأكد رمزي أنَّه سيعود للسينما قريباً بفيلم بعنوان "نيزك الدكروري" من تأليف خالد الشيباني وإخراج طارق عبدالمعطي، مشيراً إلى أنَّ غيابه عن الدراما التليفزيونية سببه عدم وجود الفكرة الجيدة.