شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين ودنيا ومى تتنافسن على "ملكة الماراثون".. ودينا الشربينى لم ترَ الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 أيام مضت من الموسم الدرامى الذى يشهد منافسة كبيرة بين العديد من المسلسلات، وبدأ المشاهد يضع يده على أبرز الأعمال التى نالت إعجابه، وتصدر بعض النجوم تريندات البحث على "جوجل" وأصبح آخرون حديث السوشيال ميديا، خاصة نجمات البطولة النسائية وأبرزهن ياسمين عبد العزيز فى "لآخر نفس" ومى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" ودنيا سمير غانم فى "بدل الحدوتة 3"، وذلك فى مقابل أعمال لم تستحوذ بشكل كبير على اهتمام المشاهد، ولم يتردد أسماء بطلاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أبرزها مسلسل "زى الشمس" بطولة دينا الشربينى، الذى أثار جدلا كبيرا منذ التحضيرات الأولى له بداية من اختيار دينا بطلة أولى نهاية لخلافها مع مخرجة العمل الأولى كاملة أبو ذكرى".

البداية باختيار الفنانة دينا الشربينى بطلة للعمل، والذى لاقى استهجانًا من البعض، ليس اختلافا على موهبتها، ولكن نظرا لأنها تعد فى قوائم ممثلى الدور الثانى، ولم تقدم البطولة الأولى من قبل، مما فرض تساؤلا؛ على أى شىء يراهن منتج العمل محمد مميش ؟!

لم يكن اختيار دينا الشربينى بطلة هى أزمة العمل الوحيدة، فكانت الكواليس مليئة بالعقبات، أهمها الاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز بدلاً من كاملة أبو ذكرى -التى كانت المخرجة الأساسية للعمل وصورت فيه بعضًا من مشاهده- وعاد الحديث عن أزمة كاملة مجددًا بعد عرض الحلقة الأولى خاصة لعدم وجود شكر لها على التتر.

وكشف مصدر مقرب من المسلسل لـ"الخليج 365" عن أن كاملة أبو ذكرى عندما تركت المسلسل نهاية شهر مارس الماضى، فسخت عقدها فى نقابة السينمائيين وكان معها مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح ومصممة الملابس ريم العدل، ووضعت كاملة شرطا فى عقد الفسخ عدم وضع اسمها على التتر بأى شكل من الأشكال ورفضت أيضًا كتابة شكر خاص، ونفس الأمر بالنسبة لنانسى وريم.

Advertisements

تقارير صحفية أكدت اختيار كاملة أبو ذكرى لتامر كروان لوضع الموسيقى التصويره للمسلسل خاصة أنها تتعاون معه فى كل أعمالها وبالفعل يتم التعاقد مع تامر كروان وبعد 3 أسابيع تقريبًا من ذلك التعاقد وبدء كروان العمل على الموسيقى التصويرية، أبلغ منتج العمل محمد مميش، كاملة بأن عمرو دياب لديه موسيقى مميزة للعمل ولكن كاملة رفضت لوجود تامر كروان.

بعد ذلك اقترح ممشش على كاملة أن يضع عمرو دياب موسيقى تتر البداية ولكن كاملة صممت أن يضع تامر كروان الموسيقى التصويرية والتتر أيضًا، ولم يكن هذا الاختلاف فى وجهات النظر سبب الأزمة لأنه تم استبعاد كاملة بعد تعاقد "كروان" بفترة، وفى نهاية الأمر وضع عمرو دياب موسيقى تتر البداية والنهاية للمسلسل ولكن تم كتابة اسم أسامة الهندى الذى قام بدوره بوضع الموسيقى التصويره لحلقات العمل.

وشهدت الثلاثة أسابيع الماضية خلافات كبيرة جديدة فى كواليس العمل بسبب عمليات الدعاية وكانت البداية بالفنان جمال سليمان الذى تم وضعه صورته فى آخر البوستر الدعائى خلف كل الفنانين المشاركين فى البطولة رغم ظهوره كضيف شرف فى الحلقات، لتخرج الشركة المنتجة وتتبرأ مع البوستر، الأمر لم يقف عند جمال سليمان فقط وإنما أحمد السعدنى الذى لم تقم الشركة أو حتى القناة العارضة بوضعه فى الدعاية الخارجية فى الشوارع والكبارى واكتفت الشركة بوضع سوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك.

مثل هذا الاضطراب وراء الكواليس غالبًا ما ينذر بالكوارث، فالعمل الذى يحمل اسم "زى الشمس" لم ير شمسًا حتى الآن، ولم يحدث الأثر الذى يتمناه صناعه وأبطاله، ربما لأننا لم نتجاوز الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وهذا ما تكشفه الأيام المقبلة حين تحتدم المنافسة بين الأعمال الدرامية المعروضة، ولكنه دينا الشربينى أمام اختبار صعب، فإما أن تستمر بطلة أولى فى السنوات المقبلة، أو تعود كما كانت فى الصفوف الثانية.