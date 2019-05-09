شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 3 من "علامة استفهام" محمد رجب يعترف لـ هيثم أحمد زكى بقتله لـ إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "علامة استفهام" أحداثا جديدة خاصة، بعد تلقى "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى اتصالا هاتفيا من رقم مجهول يدعى بأنه "دكتور طارق" إدوارد، وطلب منه الابتعاد عن "نوح الشواف" محمد رجب، بحجة أنه سيدمر حياته.

وذهب "سامح" لوالده "دكتور ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة لإخباره بالاتصال الهاتفى الذى تلقاه، وطلب منه والده أن هذا الاتصال ليس اتصال استخفاف ويجب أن يكون حريصا على نفسه لأن هذا يعنى بأنه مراقب من هذا الشخص وطلب منه أن يحمل مسدسه معه بشكل دائم، لعدم معرفة من هذا الشخص الذى يتصل به وماذا يريد منه، وظهر بنفس المشهد صديق مقرب من والده يتصنت عليهما أثناء حديثهما.

وبعد ذلك ذهب "سامح" لمقابلة دكتورة "هيمت" نورهان مرة أخرى، لكى يسألها عما حدث بالتفاصيل ليلة وفاة زوجها "طارق"، لتجاوبه بأنه رجع من المستشفى فى ذلك اليوم فى حالة سيئة للغاية وعندما سألته لم يرد عليها وذهب للحمام ونظر فى المرآة ليجد "نوح الشواف" فى المرآة بدلاً منه، ثم غادر المنزل مرة أخرى حتى علمت بوفاته.

وحاولت الدكتور "هيمت" مساعدة الدكتور "سامح" من خلال الملحوظات التى كان يكتبها زوجها "طارق" عن حالة نوح الشواف، وبالفعل ذهب "سامح" معها للمنزل ودخل الحمام أيضًا ليرى نفس المشهد بوجود "نوح الشواف" فى المرآة بدلاً منه، ثم اختفى وخرج بعد ذلك لتقوم "هيمت" بإعطائه الأوراق التى بها بعض تدوينات زوجها عن حالة "نوح الشواف".

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وذهب سامح لمكتبه داخل المستشفى وأثناء تفقده للأوراق شعر بوجود شخص ما يتصنت عليه ولكن لم يجد أحدًا، ثم دخل عليه دكتور "محمود عزت" عماد رشاد الذى أبلغه بموافقته على متابعة حالة "نوح الشواف" بعد أن كان معترضًا على ذلك.

وطلب "سامح" بعد ذلك مقابلة قريب "نوح الشواف" المتواجد أيضًا بالمصحة النفسية والذى يدعى "قنديل" وطلب منه الحديث على قريبه ولكنه رفض الحديث فى الوقت حالى خاصة بعد تذكره أحد المشاهد القديمة التى جمعته به، فقرر أن يتركه على راحته.

ذهب "سامح" لغرفة العزل المتواجد بها "نوح الشواف" وأخبره بأنه سيتابع حالته من اليوم، خاصة بعد وفاة "دكتور طارق"، ما جعل "نوح" يخبره بأنه هو من قتل "طارق" لتختتم الحلقة ويترك لنا لغزًا جديدًا حير المشاهدين وشوقهم لرؤية الحلقة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.