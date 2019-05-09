ريهام سعيد تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أكد مصدر مقرب من الإعلامية والفنانة ريهام سعيد إصابتها بوعكة صحية، دخلت على آثرها المستشفى منذ ساعات.

وخضعت ريهام لبعض الفحوصات الطبية، وفقًا للمصدر.

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وكانت ريهام قد وجهت رسالة لاَيتن عامر بعد أن قامت الأخيرة بالهجوم عليها خلال استضافتها في حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة"

وكتبت ريهام على صفحتها الخاصة بـ"إنستجرام" قائلة: " اَيتن عامر مش هرد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك، أنا متعودتش أوجع حد، بس أنتي صعبانة عليا".

يذكر أن ريهام قامت أمس بزيارة الإعلامي شريف مدكور بالمستشفى عقب إجرائه عملية استئصال ورم فى القولون.