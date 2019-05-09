شاهد: عبد المحسن النمر يكشف عن رأيه في التصوير مع الفنانين القطريين

وضح الفنان السعودي عبد المحسن النمر خلال لقاء له في برنامج صناديق العمر، عن عدم معارضته تصوير فيديو مع أحد زملائه في قطر، قائلا: “أقبل تصوير فيديو مع أحد زملائي في قطرعلى أن يكون مضمونه التأكيد بأن خليجنا واحد”، وتابع: “رمضان كريم ..والله أكرم..وأنا مؤمن أن خليجنا واحد وهذه الخلافات ستنتهي وتذوب مثل كتلة الجليد “.

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