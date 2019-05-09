شاهد: بدور البراهيم “طلعت نص شعري لكن محتشمة.. وما أحتاج رجال” !!

كشفت بدور البراهيم إحدى مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة السعودية، خلال ظهورها في برنامج مع الإعلامي صالح الراشد، عن سبب ظهورها بنصف حجاب، حيث قالت:”الحين أنا طلعت نص شعري لكن أنا محتشمة”، وتابعت “في وحدة ما تطلع نص شعرة ..خلينا نقول في دول الخليج دون ذكر أسماء لكن ما شاء الله تبارك الله الجينز..وملامح الجسم والقصير “، وسألت صالح الراشد “أنهو أهون ؟”، ليرد عليها المذيع بأنها حرية شخصية لكل إمرأة، وأضافت : ” جربت حب وفلوس والحب مستحيل أجربه وأفتح من نفسي مرة ثانية..صعب صراحة لأن إنكسر قلبي ..”.

وكشفت بدور أنها لن ترتبط إلا بأبناء شيوخ حيث قالت “أنا ما باخذ إلا عيال شيوخ مو تقليل بالناس أو في أحد ..أنا كذا “.