شاهد: ياسمين صبري تسخر من فيفي عبدة في “رامز في الشلال”

أطلقت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عبر حسابها على “تويتر”، مجموعة من التغريدات الساخرة من برنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر، وتناولت حلقة الفنانة فيفي عبده ونشرت صورة لها مع التعليق: “تش فريش بيديني باور”. وغردت قبل ذلك: “My Legs Break، فيفي عبده” مع رموز الوجه الضاحك، مشيرة بذلك إلى قول الأخيرة أثناء البرنامج إن رجلها كسرت وأحدثت التغريدات ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، واعتبر بعضهم أنها تسخر من طريقة عبده في التحدث باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن فيفي عبده نشرت عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو لها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وأرفقته بالتعليق: “كل سنة وانتو طيبين، شفتوا رامز جلال عمل فيّا إيه؟”، ويذكر أن مسلسل “حكايتي” الذي تشارك فيه ياسمين خلال الموسم الرمضاني تعرّض للانتقادات، خصوصاً أن الفنانة سارة التونسي الأصغر سناً من صبري تؤدي دور والدتها، وأن الماكياج لم ينجح في إظهار تقدمها في السن، ويذكر أن العمل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.