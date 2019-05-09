يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 38 ، فهو من مواليد يوم السبت الموافق 9 مايو 1981، و قد بدأ نشاطه الفني عام 2006.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم محمد ممدوح:-
1- ولد النجم محمد ممدوح في دولة الكويت، و انتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية في مدينة القاهرة.
2- لقب الفنان محمد ممدوح بأسم "تايسون" منذ أن كان في المدرسة، و نال ذلك اللقب من مدربه، لأنه قوي مثل الملاكم العلامي مايك تايسون، و كذلك لأن نفسه قصير مثل الملاكم العالمي، ويحب أن ينهي الجولات بسرعة.
3- من أهم أعمال النجم محمد ممدوح في عالم السينما و المسرح و التلفزيون: "أهلاٌ يا بكوات"، "لحظات
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 38 .. تعرف علي أهم محطات في حياة محمد ممدوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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