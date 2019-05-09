في عيد ميلاده الـ 38 .. تعرف علي أهم محطات في حياة محمد ممدوح

يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 38 ، فهو من مواليد يوم السبت الموافق 9 مايو 1981، و قد بدأ نشاطه الفني عام 2006.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم محمد ممدوح:-

1- ولد النجم محمد ممدوح في دولة الكويت، و انتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية في مدينة القاهرة.

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2- لقب الفنان محمد ممدوح بأسم "تايسون" منذ أن كان في المدرسة، و نال ذلك اللقب من مدربه، لأنه قوي مثل الملاكم العلامي مايك تايسون، و كذلك لأن نفسه قصير مثل الملاكم العالمي، ويحب أن ينهي الجولات بسرعة.

3- من أهم أعمال النجم محمد ممدوح في عالم السينما و المسرح و التلفزيون: "أهلاٌ يا بكوات"، "لحظات

حرجة"، "زكي في الوزارة"، "إبراهيم الأبيض"، "حكايات بنعيشها"، "الكبير أوي"، "18 يوم"، "بيبو و بشير"، "انا و بابا"، "سر علني"، "باب الخلق"، "سيدنا السيد"، "فرش و غطا"، "الحفلة"، "موجة حارة"، "نيران صديقة"، "تحت الأرض"، "الفيل الأزرق"، "إمبراطورية مين"، "فرق توقيت"، "أنا عشقت"، "الكابوس"، "تحت السيطرة"، "شد أجزاء"، "طريقي"، "يوم مالوش لازمة"، "ظرف أسود"، "ولاد رزق"، "كدبة كل يوم"، "جراند أوتيل"، "الأصليين"، "بنك الحظ"، "الخلية"، "بشتري راجل"، "لا تطفئ الشمس"، "اختفاء"، "تراب الماس"، "عيار ناري"، "الوصية".