"بالفيديو.سكسكة تتعدى بالضرب على خليفة في "البرنسيسة بيسة

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنسيسةبيسة" للفنانة مي عز الدين, بطرد بيسة من "الفرقة الذهبية للأفراح" التي تعمل بها, لأفتعالها المشاكل بين أهل العروسين في كل فرح تقوم باحيائه.

تدور أحداث الحلقة حول "خليفة" وهو سامي مغاوري, محامي سيدة الأعمال

"شويكار"وهي الفنانة بوسي, بالتوجه لزيارة "بيسة", وأثناء زيارته يقوم بمقابلة "سكسكة" جدة بيسة, وهي الشخصية الثانية التي تجسدها مي عز الدين, فتقوم "سكسكة" بممارسة مهنتها الاحترافية الكوميدية في النشلبالحصول على التليفون المحمول والحقيبة الخاصة به, وعند اعتراضه تتعدى عليه بالضرب.

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تنتهي الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بعلم بيسة حقيقة أنها وريثة لقطعة أرض تقدر بالكثير من الملايين, وتتجه بيسة الى مكان الأرض, ولكن سيدة الأعمال "شويكار" تمنعها من الدخول وتهددها بأستداع الشرطه لها ان لم تقوم بترك المكان.