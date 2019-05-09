ميرنا وليد - بيروت - انتقادات لـ محمد رمضان ونسرين أمين بسبب ظهورهما في السرير.. وسلاف فواخرجي تكشف تفاصيل دورها بـ"هوا أصفر" موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية خاص الفن- ملحم زين: "بعض الفنانين يحترقون على وسائل التواصل الإجتماعي" خاص الفن - سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل شخصيتها في "هوا أصفر".. وماذا عن الوشمين؟ بالصورة- إنتقادات تطال محمد رمضان ونسرين أمين بسبب ظهورهما معاً في السرير طوني عيسى لختام اللحام: "نحن ببلد كذابين وبفضلوا الغريب علينا" تامر حسني يكشف عن إصابة ممثل مصري بالإكتئاب-بالفيديو بالصورة- اتهام لمشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس بالتمثيل أثناء الصلاة سيلينا غوميز بين أحضان شاب مجهول فهل تخطت زواج جاستن بيبر؟- بالصورة المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": إنتقادات لـ محمد رمضان ونسرين أمين بسبب ظهورهما في السرير.. وسلاف فواخرجي تكشف دورها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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