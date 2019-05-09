ناعومي واتس طفولة صعبة ونجاح كبير في "The Impossible".. وهل إعتنقت البوذية؟موجز "الفن": إنتقادات لـ...

ميرنا وليد - بيروت - عرفت ناعوني واتس الشهرة لأول مرة في الدراما الأسترالية، عبر مشاركنها في "For Love Alone" عام 1986، ثم تتالت العروض عليها، وظهرت في عدد كبير من المسلسلات الأسترالية فحققت نجاحاً ملموساً، إلا أن هدفها كان العالمية، فإختارت أن تترك ما بنته خلفها، سعياً وراء ​هوليوود​.

​طفولتها صعبة ووالدها توفي بجرعة زائدة من المخدرات

هي ابنة ميفانوي إدواردز تاجرة تحف ومصممة أزياء ، وبيتر واتس مهندس صوت عمل مع بينك فلويد. تطلق والدا ​ناعومي واتس​ عندما كانت في عمر الأربع سنوات. بعد عامين ، في آب/أغسطس عام 1976 ، وجد ميتاً في شقة بعد أن تناول جرعة زائدة من الهيرويين.

بعد وفاته، انتقلت عائلة ناعوميواتس إلى مزرعة، وعاشوا مع جدتها لمدة ثلاث سنوات. وتقول: "كان هناك الكثير من الحزن في طفولتي ، ولكن ليس هناك نقص في الحب ".

في عام 1978، تزوجت والدتها ثم انتقلت ناعومي ةاتس وشقيقها إلى سوفولك، حيث التحقت بمدرسة توماس ميلز الثانوية. تقول ناعومي واتس إنها أرادت أن تصبح ممثلة، بعد أن شاهدت أمها تمثل على خشبة المسرح . قررت أن تصبح عارضة أزياء عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وقامت بالتوقيع مع وكالة عارضات أزياء أرسلتها إلى اليابان، ولكن بعد عدة اختبارات فاشلة، عادت إلى سيدني. وهناك، تم التعاقد معها للعمل في الإعلان لمحل تجاري Follow Me، وهي مجلة استعانت بها كمساعدة محرر أزياء.

انتقالها الى الولايات المتحدة وبدء مسيرتها

بعد أن انتقلت إلى الولايات المتحدة، ناضلت ناعومي واتس كممثلة لسنوات لكي تتمكن من الحصول على فرصة للعمل في مجال التمثيل، وكانت أول فرصها عبر فيلم Tank Girl عام 1995، ثم شاركت في Dangerous Beauty عام 1998 ، وفي المسلسل التلفزيوني Sleepwalkers.

أما الاضواء فلم تسلط عليها إلا عبر دورها في فيلم Mulholland Drive عام 2001، وفي فيلم The Ring عام 2002، فرشحت لجوائز ​الأوسكار​ وجوائز نقابة ممثلي الشاشة، كأفضل ممثلة عن أدائها.

فيلم ​The Impossible​ وضعها في المقدمة

جسدت ناعومي واتس بطولة فيلم The Impossible، الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2012، وهو يتناول موضوع التسونامي الذي حصل في تايلاند، وهذا ما جعلها تبرز بشكل كبير وتصبح وجهاً معروفاً في العالم، خصوصاً في الوطن العربي بصورة أساسية اذ حصد الفيلم على مداخيل كبيرة في البلدان الشرق أوسطية.

حصلت ناعومي واتس على ترشيحات أخرى لجائزة الأوسكار، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثلة، وترشيح لجائزة ​غولدن غلوب​ كأفضل ممثلة.

عملها في الإنتاج

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إلى جانب التمثيل، تشتهر ناعومي واتس بعملها في إعادة انتاج الأعمال ذات المواضيع المأساوية، فاختيرت كواحدة من أكثر الممثلات اللواتي يعملن في صناعة السينما الأميركية عام 2009.

ناعومي واتس الاجمل في العالم وسفيرة أعمال خيرية

اختيرت ناعومي واتس ضمن قائمة النساء الأكثر جمالاً في العالم، في العديد من الاستفتاءات بمجلتي People و Maxim.

وعينت سفيرة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

ناعومي واتس :أعتبر نفسي بريطانية

تعيش ناعومي واتس حياتها في الولايات المتحدة، وقدمت الكثير للدراما الاسترالية، حتى أن البعض أصبح يشكك بولائها ل​بريطانيا​ فخرجت عن صمتها، وقالت: "أنا أعتبر نفسي بريطانية ولدي ذكريات سعيدة للغاية من المملكة المتحدة. قضيت أول 14 عاماً في حياتي في إنكلترا وويلز ولم أرغب أبدًا في المغادرة. عندما كنت في أستراليا عدت إلى انكلترا كثيراً ". كما أكدت على علاقاتها بأستراليا: "أعتبر نفسي مرتبطة جدًا بأستراليا ، في الواقع عندما يقول الناس مكانهم ، أقول أستراليا ، لأن هذه هي أقوى ذكرياتي".

حياتها العاطفية

كانت ناعومي واتس على علاقة مع الممثل الأسترالي ​هيث ليدجر​ من آب/أغسطس عام 2002 إلى أيار/مايو عام 2004. في ربيع عام 2005 ، ارتبطت بالممثل الأميركي ​لييف شرايبر​، وأنجبت منه ألكساندر "ساشا" بيت الذي ولد في تموز/يوليو عام 2007 في لوس أنجلوس، وصموييل "سامي" كاي الذي ولد في كانون الأول/ديسمبر عام 2008 في مدينة نيويورك. في 26 أيلول/سبتمبر عام 2016، أعلن واتس وشريبر انفصالهما، بعد 11 عاماً معاً.

ما حقيقة اعتناقها ​البوذية​؟

أرادت ناعومي واتس أن تعتنق الديانة البوذية، بعد أن اهتمت بهذا الدين أثناء تصوير The Painted Veil، وقالت إنه لديها معتقدات دينية خاصة بها، ولكنها ليست بوذية بشكل متدين.