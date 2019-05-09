ميرنا وليد - بيروت - أشار الشاعر مازن ضاهر في حديث خاص لموقع "الفن"، الى أنه قد يمضي وقتاً طويلاً ولا يشعر بأنه يريد تقديم أي أغنية للساحة الفنية، فالفن بالنسبة له ليس عملاً ووظيفة بل إنه يتذوق الفن ويكتب كما يشعر بالحالة نفسها.
وإعتبر ضاهر أنه ببعض الأحيان تطالبه الناس بكتابة أكثر عدد من الأغنيات، إلا أنه ينتظر الى أن تكون فرصته مناسبة كي يفعل ذلك.
وكان ضاهر قد تعاون في أغنية "المحاية" مع الفنانة نوال الزغبي بألبومها الجديد، ويحضر لمجموعة من الأغاني من بينها أغاني للفنان ناصيف زيتون، في ألبومه المنتظر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- مازن ضاهر: "لا أكتب الشعر كوظيفة إنما أتذوق الفن"خاص الفن- ملحم زين: "بعض الفنانين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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