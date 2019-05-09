"لمس أكتاف" يتصد تريند جوجل وتويتر في مصر

تصدر مسلسل "لمس أكتاف"، للفنان ياسر جلال، تريند محرك البحث "جوجل" في ثالث حلقات المسلسل، كما تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما تمكن النجم ياسر جلال من خطف انتباه الجمهور المصري والعربي خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسله "لمس أكتاف"، ليتربع وحيدًا على عرش موقع التغريدات "تويتر" على مستوى مصر.

ويرتدي ياسر جلال عباءة المصارعة هذا العام في تجربة درامية غير معتادة بالمرة على المصريين خلال السباق الرمضاني الحالي عبر مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يجسد فيه شخصية المصارع أدهم عبد الجابر، ويضطر لاعتزال الرياضة فجأة ويدور في دوامة درامية تتخللها الحكايات الإنسانية والتراجيدية.