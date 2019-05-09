إلهام شاهين لـ"العين الإخبارية": حزينة لحال الدراما المصرية في رمضان

انتقدت الممثلة المصريّة إلهام شاهين الأعمال الدراميّة المعروضة خلال الموسم الرمضاني، مؤكدة أنَّها تشعر بالغربة عند مشاهدة المسلسلات المصريّة لأنَّها لم تجد حتى الآن عملاً "يحمل مواصفات الجودة".

وأضافت شاهين لـ"العين الإخبارية": "حزينة لحال الدراما المصريّة؛ فالأعمال المعروضة تعتمد على أفكار متشابهة ولا يوجد عمل يحمل فكرة أو رؤية مختلفة".



وأشارت إلى عدم وجود مسلسل يناقش قضيّة اجتماعيّة بأسلوب هادئ بعيداً عن العنف والإثارة التي أصبحت سمة أسياسيّة في كل المسلسلات.

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واعتبرت شاهين (58 عاماً) أن تشابه الأفكار ظاهرة غير صحيّة، متسائلة عن "الأعمال الاجتماعيّة الهادفة مثل "ليالي الحلميّة، نصف ربيع الآخر والحاوي".

وعزت بطلة مسلسل "ليالي الحلميّة" تراجع مستوى الدراما هذا العام إلى الكتابة، موضحةً: "نعاني أزمة في الأفكار، إذ لم تعد هناك أفكار برّاقة كما كان سابقاً".

وأعربت شاهين عن استيائها أيضاً من طول مدة الفواصل الإعلانية بين المسلسلات وهو "ما يفسد متعة مشاهدة الأعمال الدراميّة".

وعن مشروعاتها الفنيّة المقبلة قالت شاهين: "أعود إلى شاشة السينما بفيلمين؛ الأول (حظر تجوال) من تأليف وإخراج أمير رمسيس، والثاني (أهل العيب) والذي يشهد عودة المخرج محمد ياسين بعد غياب دام 10 سنوات".