موسيقى شعبية وغربية بمهرجانات بيبلوس الدولية في لبنان

أطلقت مهرجانات بيبلوس الدوليّة برنامجها لصيف 2019 الذي تتنوع لياليه بين الرومانسية وموسيقى الروك والغناء الشعبي ويستضيف فنانين وفرق عالمية ولبنانية.

وتُقام مهرجانات بيبلوس الدوليّة في مدينة جبيل الساحلية اللبنانية قرب المدينة القديمة ذات المعبد الفينيقي والمسرح الروماني والقلعة الصليبية والسوق القديمة.

ويفتتح بيبلوس مهرجاناته في 12 يوليو/تموز المقبل بحفل للمغني الفرنسي مارك لافوان، الذي لا يزال يحافظ منذ الثمانينيات على الطابع الرومانسي لأغنياته.

وستنظم الحفلة الثانية في 20 يوليو/تموز المقبل مع فرقة الروك الموسيقية البريطانية سيمفونية الملكة.

أما الليلة الثالثة فيحيها الفنان اللبناني ملحم زين مع عازف العود والمغني والملحن اللبناني شربل روحانا في حفل مشترك، في 26 يوليو/تموز المقبل.

ويأتي الموعد مع موسيقى "الدي جي" في 3 أغسطس/آب مع الموسيقي الهولندي مارتين جاريكس، الذي سيقدم حفلاً من الموسيقى الإلكترونية الرائجة في السنوات الأخيرة والمتضمنة تنسيقاً لأشهر الأغنيات على طريق الإيقاع الصاخب والموسيقى البلدية.

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وقال المدير الفني للمهرجانات، ناجي باز، إن حفل جاريكس سيشكل استثناءً في تاريخ المهرجانات، إذ سيقام للجمهور وقوفاً ومن دون مقاعد فيما وسعت إدارة المهرجانات من مسرحها لهذه الليلة ليستوعب 10 آلاف شخص مع استقدام 50 ليزر على المسرح.

وتعود موسيقى الروك من جديد في ليلة 7 أغسطس/آب المقبل مع الفرقة الهولندية "ويزين تمبتيشان" وهي فرقة روك تأسست عام 1996 من قبل عازف الجيتار روبيرت فيسترهولت والمغنية شارون دين آدل.

وسيكون الختام مع عازف التشيلو الياباني يويوما الذي سيعزف منفرداً على المسرح لمدة ساعتين و40 دقيقة.

وأضاف باز: "هناك الكثير من الناس الموهوبين بالموسيقى العالمية لكن يويوما عبقري وهو أكبر عازف تشيلو عرفه التاريخ ويمكن هو أكبر موسيقي حي في العالم حائز على 19 جائزة عالمية ونفتخر بوجوده على شط جبيل ونعده نهارا تاريخيا".

وقالت المديرة العامة لوزارة السياحة اللبنانية، ندى السردوك، إنَّ مدينة جبيل أصبحت عاصمة السياحة العربية، إذ إنَّ كل الدول العربية تنظر إليها كلؤلؤة الشرق "لذلك علينا تشجيع اللبنانيين والسياح العرب والأجانب لزيارة هذه المدينة والإقامة فيها وزيارة المعالم الأثرية والسياحية فيها وفي كل قضاء جبيل".

بدوره، أشار رئيس بلدية جبيل، وسام زعرور، إلى أنَّ عدد السياح لمدينة جبيل وقلعتها الأثرية يزداد سنة بعد سنة و"هذا يدل على أن خطتنا السياحية تسير في الطريق الصحيحة".

وأعلن زعرور أن بلدية جبيل ستنظم العديد من الاحتفالات هذه السنة ومنها في 15 مايو/أيار المقبل وستستقبل المدينة نحو 25 سفيراً من دول العالم، وفي 18 مايو/أيار تستضيف مهرجاناً مع السفارة الأوكرانية.