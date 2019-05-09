"أبو جبل" يتصدّر المخالفات بتقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما المشكلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 19 مخالفة رفعتها في التقرير حول أول حلقتين من الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات.

ولقد أصدر المجلس بياناً أكد فيه على أن العقوبات تتدرج من الغرامات المالية وحتى إصدار قرار بوقف العمل عن العرض وفقاً للقانون مطالباً صنّاع الأعمال الدرامية بمراعاة المعايير المختلفة التي تبتعد عن الألفاظ والايحاءات الخارجة.

وتصدّر مسلسل "ابو جبل" قائمة الأعمال المخالفة برصد 9 مخالفات فيه تنوعت ما بين عدم احترام القانون والايحاءات الجنسية بالإضافة إلى الالفاظ السوقية، فيما تضمن مسلسل "زي الشمس" مخالفتين مرتبطتين بايحاءات جنسية ومخالفة مرتبطة بالأطفال ورابعة مرتبطة بالألفاظ المتدنية وهي نفس الملاحظة التي تضمنها مسلسل "ولد الغلابة" في حلقته الأولى.

وجاءت ملاحظة على مسلسل "قابيل" ارتبطت بتشكيكه في مصداقية الإعلام ووزارة الصحة بالإضافة إلى رصد مخالفتين حضّ على العنف وأخرى حضّ على التدخين ورابعة تناولت إيحاءات جنسية، فيما رصد بمسلسل "سوبر ميرو" مخالفتين ارتبطتا بلغة حوار سوقية وألفاظ متدنية.