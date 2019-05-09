شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "البرنسيسة بيسة" فى قائمة توب تريند على تويتر بعد عرض الحلقة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، قائمة توب تريند على موقع تويتر بعد عرض الحلقة الثالثة من العمل على قناة الحياة بساعة واحدة، حيث يعرض المسلسل الساعة 9 مساء.

مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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وتجسّد مى عز الدين خلال أحداث "البرنسيسة بيسة" شخصيتين، الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا، أما الشخصية الثانية فهى الجدة سكسكة التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة.