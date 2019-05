مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الكاتب الأمريكى جورج مارتن، مؤلف السلسلة الروائية Game of Thrones والمأخوذ عنها المسلسل الفانتازى الشهير، عن صمته، محملاً نفسه جزءًا من فشل الموسم الثامن والأخير، والذى يعرض حاليًا على شبكة HBO الترفيهية.

وقال جورج مارتن فى حوار مع برنامج 60 دقيقة عبر قناة CBS أنه يتحمل جزءًا من فشل الموسم الثامن والأخير من السلسلة التليفزيونية لأنه تأخر لمدة 4 سنوات فى إنهاء السلسلة الروائية، الأمر الذى أدى إلى قيام كاتبي الحلقات إلى تقديم مسار الشخصيات الرئيسية والثانوية بهذه الطريقة التى أدت إلى انتقاد جماهير المسلسل على مستوى العالم.

Lena Headey and Pilou Asbæk in Game of Thrones