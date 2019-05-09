شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الكويت يحذف مشهد لسعاد عبد الله من "أنا عندى نص".. والإعلام: تمس حرمة المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف التلفزيون الكويتى مشهد للفنانة القديرة سعاد عبد الله، خلال أحداث مسلسلها الخليجى الذى يعرض فى سباق دراما رمضان الحالى "أنا عندى نص".

وتضمن المشهد المحذوف زيارة سعاد عبد الله، لمقبرة والدها السنى، ثم زيارة مقبرة والدتها الشيعية، خلال أحداث المسلسل،

من جانبها أوضحت وزارة الإعلام الكويتية سبب حذف المشهد، فى بيان عبر حساباتها، جاء فيه: "توضيح من وزارة الإعلام، تم حذف مقطعين من مقبرتين من مسلسل "أنا عندى نص" التى تمس حرمة المقابر.

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وحرصاً من وزارة الإعلام على مراعاة العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف وعدم الخوض فيما يمكن أن تثيره بعض المشاهد من مفاهيم خاطئة، فقد تم حذف المشاهد المتعلقة بأحكام الجنائز والمقابر والتى رأى الرقيب بأنها لا تؤثر على مضمون العمل وسياقه الفنى.



بيان وزارة الإعلام الكويتية

مسلسل "أنا عندى نص" من تأليف حمد الرومى، إخراج منير الزعبى، ويشارك فى بطولته سعاد عبد الله، سليمان الياسين، بدرية طلبة، شجون الهاجرى، فاطمة الصفى، هدى الخطيب، سالى القاضى، عبد الله الخضر، سميرة الوهيبى، صابرين بورشيد وغيرهم من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها فى المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية لكن بصورة يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء.