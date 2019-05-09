شكرا لقرائتكم خبر عن "لمس أكتاف 3".. شقيقة زوجة "فتحى عبد الوهاب" تنقذ ياسر جلال من موت محقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، بوقوفه أمام مافيا المخدرات بمنطقة السحر، ويطلب منهم مقابلة "شحاتة" فى محاولة منه لتخليص "علي" ابن صديقه – كرم جابر – من أيديهم، يدخل أحدهم على شحاتة يبلغه بالأمر ويأمره الأخير بالتخلص منهم، ليعترضهم حمزة – فتحى عبد الوهاب - محاولًا فهم الأمر أولا .

يواجه ياسر جلال – أدهم – كلا من شحاتة وحمزة، ويسألانه عن كيفية وصوله هنا، ومن أين أتى بهذه الجرأة، يدخل أحد أفراد العصابة عليهم ويعلن هروب على وراندا، يشك شحاتة فى أدهم، ويدور حوار بين فتحى عبد الوهاب وياسر جلال يهدده فيه الأول بالقتل.

يدخل شحاتة – مجدى فكرى – أثناء حوار الاثنين، ويعلن العثور على "علي وراندا" ويتوصل لمن هربهم وهو "عشة"، ويكشف ياسر جلال خلال حواره معهم أنه لم يستطع إلا ان يجمع 80 ألفا من إجمالى 300 ألف مقابل الإفراج عن على وزميلته، واتفق مع "عشة" على أن يأخد الـ80 ألفا مقابل تخليصهما.

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مع الأحداث يكتشف فتحى عبد الوهاب أن "راندا" أخت زوجته، يحاول خداعها وإيهامها بأنه هنا لإنقاذها، ثم يطلب من ياسر جلال ألا يخبر أحدًا بهويته أو تجارته فى المخدرات ويعطيه كارته الشخصى قائلا له: "لو احتجت أى أى حاجة معاك الكارت السحرى"، ويعود أدهم بعلى إلى والده وأمه.

"لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال يعرض حصريًا على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.