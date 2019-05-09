شكرا لقرائتكم خبر عن مع عرض الحلقة الثالثة.. "لمس أكتاف" تريند على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن النجم ياسر جلال من خطف انتباه الجمهور المصرى والعربي خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسله "لمس اكتاف"، ليتربع وحيدًا على عرش تريندات موقع التغريدات "تويتر" على مستوى مصر. ويرتدى ياسر جلال عباءة المصارعة هذا العام فى تجربة درامية غير معتادة بالمرة على المصريين خلال السباق الرمضانى الحالى عبر مسلسل "لمس أكتاف"، الذى يجسد فيه شخصية المصارع أدهم عبد الجابر، الذى يضطر لاعتزال الرياضة فجأة ويدور فى دوامة درامية تتخلها الحكايات الإنسانية والتراجيدية وأكشن طوال رمضان، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، كرم جابر، وهبة عبد الغنى، ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

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