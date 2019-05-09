مصنع ريمونتادا وحزن على أياكس.. تعليقات نجوم الفن على صعود توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع صعود توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة مثيرة مع أياكس، فبعد تقدم أياكس 2-0، أحرز توتنهام ثلاثة أهداف، كان ثالثها في الدقيقة 96، ونرصد لكم تعليقات نجوم الفن على صعةد توتنهام.



نبيل الحلفاوي

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي،عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على صعود توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكتب : "إنجلترا فتحت مصنع ريومنتادات"، في إشارة "إلى صعود ليفربول أمس بعد الفوز على برشلونة 4-0.



صلاح عبدالله

نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على صعود توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا،وكتب: "ما أشبه الليلة بالبارحة..الليڤر وتوتنهام في نهائي الأبطال..مجنونة يا كوووووورة".

محمد عطية

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نشر الفنان محمد عطية، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يتوقع بها على صعود إياكس لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل نهاية المباراة حيث كتب عطية:"أياكس أحق فرقة بالبطولة السنة دي بعيدا عن إن نفسي صلاح ياخد "تشامبيونز ليج" بس هما أحسن فرقة بتلعب كورة جماعية في البطولة، ونسبة إنهم ياخدوها أكتر من ٧٠%، خصوصا أن الضغط عليهم هيكون أقل بكتير من ليفربول".

ثم عاد وكتب: "برافو أياكس .. أفضل فريق لعب كورة في البطولة السنة دي وعمل ماتشات هايلة و كنت أتمنى أشوفه في الفاينال .. لكن الكورة مالهاش كبير و مافيهاش توقعات".

ياسمينا العلواني

ونشرت الفنانة الشابة ياسمينا علواني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على صعود توتنهام، وكتبت: "من ساعة الكوره اللى جت فى القائم فى الدقيقه 78 وانا حاسه ان #توتنهام هتوصل ... قمة الاثارة، وفي تغريدة آخرى:"ا نهار ابيض فعلها الانجليز مره تانيه #توتنهام".

ندى بسيوني

ونشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، تعبر عن آسفها لما حدث لأياكس، وكتبت: "صعبان عليا جدًا جمهور أياكس، عملوا مشوار كبير جدا في البطولة وكانوا قريبين بنسبة 99% للفاينال، اتسرقوا في نص ساعة، الكورة مالهاش كبير وضد المنطق".