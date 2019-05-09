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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد بها على أحد متابعيه، حول توقعه لبطل دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد صعود ليفربول وتوتنهام، لنهائي البطولة.
وكتب الحلفاوي: "ريمونتادا على ريمونتادا ما تركبش، وسط التألق الجماعي للفريقين والدفعة المعنوية لكليهما غالبا المهارة الفردية هي اللي هتفرق..مع اللياقة البدنية. ودكة البدلاء، أرشح بكثير من الحذر ليفربول".
ويلتقى ليفربول مع توتنهام 1 يونيو القادم في التاسعة مساءً في ملعب واندا ميتروبوليتانو، ملعب نادي أتليتكو مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صعود ليفربول وتوتنهام.. نبيل الحلفاوي يتوقع البطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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