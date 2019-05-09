هاجمت ريهام سعيد واسمها الحقيقي سمر.. 10 معلومات عن آيتن عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة في ثالث حلقات الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة آيتن عامر.

- اسمها الحقيقي سمر أحمد محمد عبد الغفار، ولدت في 22 نوفمبر 1986، من مواليد الإسكندرية، وشقيقة الممثلة وفاء عامر.

- تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج.

- شاركت وهي بعمر 18 عاما في مسلسل "ملح الأرض" من بطولة محمد صبحي وشقيقتها وفاء عامر.

- عرفها الجمهور من خلال دورها في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، الذي تعتبره بدايتها الفنية الحقيقية، وكانت عمرها وقتها 20 عاما.

- نالت إشادة نقدية عن دورها في مسلسل "الزوجة الثانية"، إذ جسدت الدور الذي قدمته الفنانة سعاد حسني في المسلسل الشهير.

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- قالت آيتن خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" إنها تشاجرت مع الفنانة الاستعراضية قمر، في فيلم "حصل خير"، وأعطتها الفنانة قمر كتف، مشيرة إلى أن قمر في نهاية الفيلم كان عليها أن تقول جملة طويلة فأخطأت في جملة وطلب منها أحمد السبكي أن تعلمها كيف تقرأ الجملة، فغضبت قمر، وقامت بأعطائها كتف، وذهبت لغرفتها، مشيرة أن السبكي عرض عليها دور الراقصة قمر في الفيلم لكنها رفضت.

- صرحت الفنانة آيتن عامر، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" أن سبب خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد، برنامج "من غير زعل"، وهو برنامج المقالب الذي قدمته مع الفنان سعد الصغير، مشيرة إلى أن ريهام سعيد "أتكت" عليها في البرنامج ما جعلها تدخل في نوبة بكاء، موضحة أن ريهام سعيد كممثلة عليها أن تأخذ ورش تمثيل لأن أداءها كممثلة يشبه أدائها كمذيعة.

- تزوجت الفنانة آيتن عامر في عام 2015، من مدير التصوير محمد عز العرب، وظهر معها في فيلم "يا تهدي يا تعدي" كضيف شرف.

- لديها من زوجها محمد عزب العرب، طفلين هما يوسف وآيتن.

- حكت أيتن عامر أنها وقعت في أزمة مع زوجها بسبب تركها لابنتها "آيتن" وهي مريضة بعمر الـ6 أشهر من أجل تصوير فيلم "يا تهدي يا تعدي" الأمر الذي سبب لها أزمة مع زوجها.