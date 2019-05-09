سونام كابور تحتفل وزوجها أناند أهوجا بذكرى زواجهما الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 12:38 صباحاً - احتفلت نجمة بوليوود سونام كابور Sonam Kapoor وزوجها أناند أهوجا Anand Ahuja بذكرى زواجهما الأولى التي تصادف اليوم 8 مايو/أيار، حيث عبّر كل واحد منهما عن حبه للآخر من خلال الصور وعبارات الحب.



سونام التي ارتبطت بأناند العام الماضي بعد علاقة حب استمرت ثلاث سنوات، شاركت وزوجها بعض الصور على انستقرام مع تعليقات معبّرة عن حبهما لبعضهما البعض.



بدوره علق أناند على إحدى الصور التي نشرها على حسابه في انستقرام، وتُظهر حذاء سونام الأبيض مع خواتم الزفاف له ولها، بالقول: "إنها إحدى الصور المفضلة لديّ، ليس لأني أهوى الأحذية، بل لأنني أنظر الى الأسفل وهذا ما يذكّرني بالحاضر على أسس متينة، ويمكنني أن أخبرك بالضبط أين كنا وأين أصبحنا، وماذا كنا نشعر في الوقت الذي كنا سويًّا مع هذه الأشياء."



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وأضاف أناند بالقول: "اليوم مع الاحتفال بعام على زواجنا وثلاث سنوات على علاقتنا، لا شيء يمكن أن يكون نعمة أكثر من أن تكون شريكة حياتك أفضل صديق لك، وأن تكون أيضًا الشخص الذي يدعمك ويدفعك لتكون أفضل ... أن تكون الشخص المحب من دون قيد أو شرط ، وأن يخبرك عندما تكون مخطئًا ... وأن يكون الشخص الذي سيقودك إلى مخاوفك، كي تعبرها من دون السماح لك بالهرب منها. ذكرى سعيدة سونام حبيبتي أنتِ نجمتي الهادفة."



كما شاركت سونام محبيها هذه المناسبة ببعض العبارات بالقول: "كنت أرتدي في ذلك اليوم أسوأ حذاء رياضي لديّ، وما زلت أخبره أنه وقع في حبي على الرغم من لعبتي السيئة للرياضة ... في ذلك اليوم ، كان يمشي ويتحدث في لندن ، وكنت أعلم أنه كان حب حياتي. من الواضح أنه كان يعلم في المرة الأولى التي تحدثنا فيها عبر الهاتف ... لقد كان الأمر بهذه السهولة. "

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يشار إلى أنّ الثنائي ارتبطا العام الماضي بحفل زفاف أسطوري استمر ثلاثة أيام، وفق التقاليد الهندية بحضور ألمع نجوم بوليوود والأهل.



مهنيًّا، ستكون سونام موجودة مع النجم Dulquer Salmaan على شاشات عرض Zoya Factor قريبًا.