شاهد: وزارة الإعلام توضح سبب حذف مقطع لسعاد عبدالله من مسلسل “أنا عندي نص”

حذف تلفزيون الكويت مشهد للفنانة القديرة سعاد عبدالله من مسلسلها “أنا عندي نص”، وكان المشهد يتضمن زيارة الفنانة سعاد عبدالله مقبرة والدها السني ومن ثم مقبرة والدتها الشيعية ضمن أحداث المسلسل، ووضحت وزارة الإعلام عبر حسابها الشخصي على إنستجرام سبب الحذف قائلة ” توضيح من وزارة الاعلام تم حذف مقطعين من مقبرتين من مسلسل ( انا عندي نص ) والتي تمس حرمة المقابر، حرصاً من وزارة الاعلام على مراعاة العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف وعدم الخوض فيما يمكن أن تثيره بعض المشاهد من مفاهيم خاطئة ، فقد تم حذف المشاهد المتعلقة بأحكام الجنائز والمقابر والتي رأى الرقيب بأنها لا تؤثر على مضمون العمل وسياقه الفني”.
وتدور أحداث المسلسل الكوميدي الاجتماعي أنا عندي نص عن قضية اجتماعية داخلية في إطار الكوميديا السوداء، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها في المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية، يشارك في بطولة مسلسل أنا عندي نص عدد من نجوم الشاشة الخليجية، ومنهم سعاد عبد الله وسليمان الياسين وهدى الخطيب وشجون الهاجري وبدرية طلبة وفاطمة الصفي وصادق بهبهاني وعامر أبو كبير وعبد الله الخضر، وباقة أخرى من ألمع النجوم، والمسلسل من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.
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