بدأت الحلقة ٣ من مسلسل زي الشمس بمجيء الظابط لمنزل نور من أجل معرفة مكان فريدة، فقد اتصلت به نور ليساعدها في ايجاد اختها فريدة المفقودة.
تظهر أشياء غريبة وأصوات وخبط أبواب في منزل نور واختها ووالدتها شئ يشبه الأشباح، ويبدوا أن حلقات المسلسل يغلب عليها أجواء الرعب.
تكتشف نور أسرار جديدة عن اختها فريدة فقدطردت من عملها بسبب فتاة جاءت الي عملها واتهمتها بخطف حبيبها والذي يصغرها سننًا، ويبدوا أن حياة فريدة مليئة بالأسرار التي لم تعلم نور عنها شيئا.
تكشف الحلقات خيانة فريدة لأختها نور فقد كانت على علاقة بالماضي مع خطيبها وحملت منه، وهنا انهارت نور
تعود نور للحاضر وتحلم بأختها بجوار نهر وتخبرها انها لن تتركها وحدها وأن لا تصدق ما سيقوله الناس عنها، وتنتهي الحلقة بإيجاد رجل بمركبه وسط المياة جثت ريهام عبد الغفور مقتولة بسهم في ظهرها.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة ريهام عبد الغفور بالبحر في " زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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