العثور على جثة ريهام عبد الغفور بالبحر في " زي الشمس"

بدأت الحلقة ٣ من مسلسل زي الشمس بمجيء الظابط لمنزل نور من أجل معرفة مكان فريدة، فقد اتصلت به نور ليساعدها في ايجاد اختها فريدة المفقودة.

تظهر أشياء غريبة وأصوات وخبط أبواب في منزل نور واختها ووالدتها شئ يشبه الأشباح، ويبدوا أن حلقات المسلسل يغلب عليها أجواء الرعب.

تكتشف نور أسرار جديدة عن اختها فريدة فقد

طردت من عملها بسبب فتاة جاءت الي عملها واتهمتها بخطف حبيبها والذي يصغرها سننًا، ويبدوا أن حياة فريدة مليئة بالأسرار التي لم تعلم نور عنها شيئا.

تكشف الحلقات خيانة فريدة لأختها نور فقد كانت على علاقة بالماضي مع خطيبها وحملت منه، وهنا انهارت نور

وذهبت لخطيبها وقتها وتوسلت له أن يبقى معها وانها تسامحه على ما فعله مع اختها ،ولكنه تأسف منها وأخبرها انه حاول الا يقع في حب اختها ولكنهما فشلا، والآن لا يوجد رجعه لأن فريدة حامل منه.

تعود نور للحاضر وتحلم بأختها بجوار نهر وتخبرها انها لن تتركها وحدها وأن لا تصدق ما سيقوله الناس عنها، وتنتهي الحلقة بإيجاد رجل بمركبه وسط المياة جثت ريهام عبد الغفور مقتولة بسهم في ظهرها.