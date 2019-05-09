في ابن أصول.. مجهول يطلق النار على حمادة هلال

يواصل هشام، الذي يقوم بدوره الفنان حمادة هلال، في الحلقة الثالثة من مسلسل ابن أصول، بالبحث عن الشخص الذي يريد قتله والتخلص منه، وتظن عائلته أن كل ما يفكر فيه هشام من أن هناك شخص يفكر في قتله، مجرد أوهام في خياله، نتيجة الحادث الذي تعرضله.
ويذهب هشام إلى صديقه الضابط أكثر من مرة ليساعده في معرفة هذا الشخص، لكن في كل مرة لا يصل إلى شئ، وتجلب له والدته أصول، طبيب نفسي لمعالجته، لكنه يرفض وجوده، فيطلب منهم الطبيب أن يستجيبوا مع
وبسبب خوف هشام الشديد، تجلب له والدته كذلك "بودي جارد"، لحمايته، وفي نهاية الحلقة يقتحم شخص مجهول غرفة هشام ويطلق عليه النار.
والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.
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