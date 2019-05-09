أغنية خليجية تجمع بين دنيا سمير غانم وهشام جمال في "بدل الحدوتة 3"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة3 ، العديد من المفاجآت، أولهم عندما قامت الفنانة دنيا سمير غانم، بطلة المسلسل بغناء أغنية خليجية جديدة، كانت عبارة عندويتو مصري خليجي بين دنيا وهشام جمال منتج العمل ، وتم تصويرها على هيئة فيديو كليب داخل الأحداث.
لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي ظهرت بها دنيا سمير غانم داخل الأحداث ، حيث ظهرت داخل احد المشاهد وهي تتحدث باللهجة اللبنانية ، بعد أن انتحلت شخصية هويدا نجلة الفنانة اللبنانية صباح داخل الأحداث.
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