أغنية خليجية تجمع بين دنيا سمير غانم وهشام جمال في "بدل الحدوتة 3"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة3 ، العديد من المفاجآت، أولهم عندما قامت الفنانة دنيا سمير غانم، بطلة المسلسل بغناء أغنية خليجية جديدة، كانت عبارة عن

دويتو مصري خليجي بين دنيا وهشام جمال منتج العمل ، وتم تصويرها على هيئة فيديو كليب داخل الأحداث.لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي ظهرت بها دنيا سمير غانم داخل الأحداث ، حيث ظهرت داخل احد المشاهد وهي تتحدث باللهجة اللبنانية ، بعد أن انتحلت شخصية هويدا نجلة الفنانة اللبنانية صباح داخل الأحداث.