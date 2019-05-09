١٠ملايين نسبة مشاهدة برومو كازابلانكا

يواصل البرومو الدعائى لفيلم "كازابلانكا"، للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه فى موسم عيد الفطر، تحقيق مشاهدات عالية حتي الآن وصل نسبة مشاهدة تقترب من الـ 10 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع من طرحه علي الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"،وذلك لما يحتويه البرومو من مشاهد أكشن ومطاردات مثيرة.
الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وتم تصويره بين مصر والمغرب علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، وقد
فيلم "كازابلانكا" بطولتة مجموعة كبيرة من النجوم منهم "أميرة كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوى، محمد مفتاح، أحمد داش"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.
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